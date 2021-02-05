Еще 12 человек умерли за сутки в Казахстане

От пневмонии и коронавируса.

За сутки от КВИ и пневмонии с признаками КВИ умерли по шесть человек, передает zakon.kz.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 2582 казахстанца, от пневмонии с 1 августа - 579.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

За сутки зарегистрирован 71 случай заболевания, шесть случаев с летальным исходом, выздоровел 201 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано заболевших - 48 158, всего выздоровели – 36 683 человека.

Общие данные

На 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 480 человек (16 584 КВИ+ и 10 896 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 734 пациента, на амбулаторном уровне – 21 746 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 265 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов;• на аппарате ИВЛ - 48 пациентов.

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