Алматы в антилидерах по смертности от короновируса за неделю 

На втором месте Павлодарская область.

С 25 по 31 января зарегистрированы 64 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане, сообщает zakon.kz.

город Нур-Султан - 4город Алматы - 23город Шымкент - 4Акмолинская область - 3Алматинская область - 6Атырауская область - 1Восточно-Казахстанская область - 2Жамбылская область - 1Западно-Казахстанская область - 2Карагандинская область - 6Костанайская область - 2Кызылординская область - 1Мангистауская область - 1Павлодарская область - 8

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2540 случаев с летальным исходом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!