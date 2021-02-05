По каким видам деятельности применяется специальный налоговый режим

Постановление вводится в действие с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2023 года.
Постановлением Правительства РК от 2 февраля 2021 года определены виды деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога, передает zakon.kz.
Они приняты согласно Налоговому кодексу РК.
В частности, в перечень вошли:
- техническое обслуживание и ремонт автомобилей
- розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами
- розничная торговля мебелью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами
- розничная торговля книгами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами,
- розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах
- розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных магазинах
- розничная торговля одеждой и обувью
- розничная торговля косметическими товарами и туалетными принадлежностями
- розничная торговля цветами в специализированных магазинах
- розничная торговля подержанными товарами в магазинах
- перевозки автобусами, трамваями, троллейбусами
- деятельность автомобильных стоянок
- предоставление гостиничных услуг с ресторанами
- деятельность туристских операторов и агентств
- дошкольное образование
- театральная и концертная деятельность, цирков, музеев
- ремонт мебели и предметов интерьера, обуви
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Всего определено 114 видов деятельности. Полностью список можно посмотреть здесь.
Постановление вводится в действие с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2023 года
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!