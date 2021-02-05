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По каким видам деятельности применяется специальный налоговый режим

Фото: mcfr.kz 5 февраля 2021, 09:53

Постановление вводится в действие с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2023 года.

Постановлением Правительства РК от 2 февраля 2021 года определены виды деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога, передает zakon.kz.

Они приняты согласно Налоговому кодексу РК.

В частности, в перечень вошли:

  • техническое обслуживание и ремонт автомобилей
  • розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами
  • розничная торговля мебелью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами
  • розничная торговля книгами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами,
  • розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах
  • розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных магазинах
  • розничная торговля одеждой и обувью
  • розничная торговля косметическими товарами и туалетными принадлежностями
  • розничная торговля цветами в специализированных магазинах
  • розничная торговля подержанными товарами в магазинах
  • перевозки автобусами, трамваями, троллейбусами
  • деятельность автомобильных стоянок
  • предоставление гостиничных услуг с ресторанами
  • деятельность туристских операторов и агентств
  • дошкольное образование
  • театральная и концертная деятельность, цирков, музеев
  • ремонт мебели и предметов интерьера, обуви
  • предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

Всего определено 114 видов деятельности. Полностью список можно посмотреть здесь.

Постановление вводится в действие с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2023 года

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