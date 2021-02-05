В Алматы проходит Евразийский межправительственный совет

Будут рассмотрены вопросы интеграции и функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Евразийский межправительственный совет проходит в Алматы, передает zakon.kz.

Заседание открыл Президент Касым-Жомарт Токаев.

В мероприятии принимают участие главы правительств Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии, президент Всемирного экономического Форум (ВЭФ) и другие. Будут рассматриваться вопросы интеграции и функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Особое внимание предполагается уделить тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, а также отдельным вопросам совершенствования договорно-правовой базы союза в сфере таможенно-тарифного регулирования.

Также состоится форум "Almaty Digital Forum 2021 - Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность".

На форуме выступят главы правительств стран ЕАЭС, председатель Коллегии ЕЭК, CEO крупных IT-компаний, международные эксперты в сфере цифровых технологий, а также представители казахстанского IT-сообщества.

Форум – традиционная диалоговая площадка на региональном и глобальном уровне для обсуждения цифровой повестки в условиях COVID-19, новых стратегий цифровой трансформации и трендов в сфере новейших технологий в период пандемии, а также возможность оценить достигнутый прогресс в цифровизации региона и отдельных стран, обменяться опытом и лучшими практиками, а также наметить дальнейшие шаги и перспективы регионального сотрудничества.

В этом году мероприятие проводится в гибридном формате, большая часть пройдет в режиме онлайн.

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