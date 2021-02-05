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В "красной" зоне находятся три региона: СКО, Акмолинская и Павлодарская области.
Казахстан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу, передает zakon.kz.
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 февраля.
В "красной" зоне находятся три региона: СКО, Акмолинская и Павлодарская области.
В "желтой" зоне ВКО, ЗКО, Карагандинская, Атырауская, Костанайская области и Нур-Султан.
Остальные регионы в "зеленой" зоне.
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