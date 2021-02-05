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Казахстан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу

Фото: azattyq-ruhy.kz 5 февраля 2021, 10:04

В "красной" зоне находятся три региона: СКО, Акмолинская и Павлодарская области.

Казахстан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу, передает zakon.kz.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 февраля.

В "красной" зоне находятся три региона: СКО, Акмолинская и Павлодарская области.

В "желтой" зоне ВКО, ЗКО, Карагандинская, Атырауская, Костанайская области и Нур-Султан.

Остальные регионы в "зеленой" зоне.

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