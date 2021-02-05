Токаев заявил о внедрении новых технологий в медицине и налоговой сфере

Межгосударственные образовательные инициативы для школьников и студентов в области ИИ и новых технологий - лишь одно из предложений.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал участников форума "Digital Almaty" по видео, передает zakon.kz.

Глава государства заявил, что в Нур-Султане на базе Назарбаев Университета совместно со Всемирным банком создается национальный кластер искусственного интеллекта.

Создаются центры обработки данных. Планируем привлечь 500 млрд тенге инвестиций. Приглашаем партнеров по ЕАЭС и региону к сотрудничеству. В налоговой сфере будет внедрен блокчейн. Налоговые органы наладили взаимодействие с Россией по цифровизации, - сказал Токаев.

Также, по его словам, будет введена национальная система распределения лекарств, юридическое признание баз документов в электронном формате.

Госсервисы будут работать с учетом принципа проактивности, композитности, то есть, с единовременным решением проблем граждан. Эффективность зависит от совместимости национальных информационных систем, бесшовного перетока информации между соседями. Но интеграция нуждается в дополнительном развитии, - заявил Президент.

Глава государства сообщил, что растущие цифровые возможности предполагают ответственность за их разумное применение. Развитие ИИ необходимо, по словам Токаева, в правовых рамках, с учетом безопасности и развития человечества.

Высвобождение части рабочей силы в связи с новыми технологиями - это сложный вопрос, решение еще не найдено. Но я уверен, что новые технологии не лишат человечество пространства. - заявил Токаев.

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