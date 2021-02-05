Экономика Казахстана показала высокую устойчивость в пандемию - Мамин

В Казахстане наблюдается беспрецедентный рост объема цифровой экономики.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, о беспрецедентном ускорении темпов цифровизации всех сфер экономики и жизни населения в связи с пандемией коронавируса, передает zakon.kz.

По его словам, глубокое внедрение цифровых технологий стало одним из основных механизмов адаптации частного сектора ведения бизнеса в условиях социальных ограничений.

Ускоренное внедрение государственными институтами цифровых решений стало ответом на необходимость обеспечения населения госуслугами в условиях ограниченной возможности физического присутствия. Повсеместное распространение удаленных форматов работы и обучения позволило стабилизировать функции общества и не допустить коллапса уровня доходов и качества жизни населения, - сказал он на Международном форуме "Digital Almaty 2021".

Как следствие, в Казахстане наблюдается беспрецедентный рост объема цифровой экономики.

Глава Правительства привел данные мировых финансовых институтов, согласно которым объем затрат на IT технологии в 2020 году превысил 3,9 трлн долларов. Объем рынка облачных вычислений вырос более чем на 20% до 266 млрд долларов. С учетом резкой ускорившейся динамике уже к 2023 году этот показатель достигнет более 600 млрд долларов.

Ускорено введение цифровых технологий во все сферы экономики и жизни стало своеобразным амортизатором негативных последствий пандемии. Я рад отметить, что в условиях пандемии экономика Казахстана показала достаточно высокий уровень устойчивости, что в значительной части обусловлено проникновением цифровых решений во все сферы государственного и частного секторов, - отметил Мамин.

Премьер-министр отметил, что несмотря на очевидные ограничения, Правительство ускорило работу по обеспечению доступности и качеству цифровой инфраструктуры.

В 2020 году мы завершили ГЧП-проект по строительству 20 тысяч км волоконно-оптической линии связи. Установлено более тысячи базовых станций мобильной связи, что позволило значительно сократить уровень технологического неравенства в регионах. В результате охват населения Казахстана интернетом составляет 99%. В общем доля госуслуг доступных в онлайн-формате была доведена до 93%, - привел данные глава кабмина.

Указанный прогресс, продолжил он, нашел признание среди международных институтов. В 2020 году Казахстан занял 29 место среди 193 стран в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства, поднявшись на десять позиций.

Глава государства поручил, чтобы текущий год прошел под знаком эффективной цифровизации нашего государства. Уже сегодня мы ведем работу по глубокой интеграции больших данных в работе госорганов. Это станет фактором повышения качества госуслуг на всех этапах от разработки, до мониторинга эффективности. В течение последующих пяти лет все города областные центры и города республиканского значения будут обеспечены покрытием 5G. Мы планируем в разы увеличить инвестиции в области обработки и хранения данных, доли электронной торговли, - сказал Аскар Мамин.

Он заключил, что вопросы развития цифровизации актуальны как никогда.

От успешности наших усилий по недопущению технологического разрыва как на уровне национальных экономик, так и пространства ЕАЭС, будет зависеть наша конкурентоспособность на десятилетия вперед, - сказал Мамин.

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