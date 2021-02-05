Экспортеры могут подать заявки на возмещение затрат через "Sberbusiness"

Аналоги подобной программы поддержки бизнеса успешно действуют в Канаде, Австралии, России, США и Германии.

Развитие экспорта казахстанской продукции является одной из приоритетных задач Сбербанка Казахстан, который делает последовательные шаги по поддержке экспортных возможностей для производителей.

Следующим этапом стало подписание Меморандума о сотрудничестве с Министерством торговли и интеграции РК и запуск первого онлайн-сервиса по возмещению затрат экспортерам.

В настоящий момент государство компенсирует часть затрат на транспортировку товара, рекламу и участие в выставках казахстанским производителям-экспортерам. Финансовая поддержка будет также направлена на содержание представительств, торговых площадей, складов и торговых полок за рубежом. Помимо этого, производителям будет возмещена часть затрат на процедуры по регистрации товарных знаков, получение разрешений на франчайзинг и прохождение сертификации и аккредитации.

Применение механизма по возмещению части затрат экспортерам впервые состоялось во 2-ом квартале 2019 года. Но в ходе этих процедур мы столкнулись с рядом сложностей по части оформления документов. Тогда же и появилась идея вывести процессы на цифровые сервисы. Свои правила диктует и пандемия: у предпринимателей не всегда есть возможность оперативно подать документы. Теперь заявление на возмещение средств можно направить не выходя из дома или офиса – онлайн, отслеживать в интерактивном режиме все этапы его рассмотрения и согласования, - прокомментировал Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

"Основная цель Меморандума – развитие экспортных возможностей для отечественных производителей, а также стимулирование роста товарооборота между Казахстаном и зарубежными странами. Для этого мы готовы предложить лучшие решения. На платформе "SberBusiness" для комфортного взаимодействия между бизнесом и государством запущен сервис по возмещению затрат экспортерам. Все заявки посредством интеграции будут попадать в экспортный портал Казахстана export.gov.kz. Помимо прочего, на онлайн-платформе "SberBusiness" доступны такие полезные инструменты, как получение выгодных курсов в FX-платформе, регистрация валютных договоров, отправка валютных переводов до десяти минут в Группе Сбер и многое другое", - отметил Председатель Правления ДБ АО "Сбербанк" Ельдар Тенизбаев.

Несмотря на постоянное развитие государственных программ и активное сотрудничество с БВУ в данном направлении, подобный цифровой сервис внедрен впервые. Его запуск должен способствовать оперативному решению вопросов между предпринимателями и государством.

Аналоги подобной программы поддержки бизнеса успешно действуют в Канаде, Австралии, России, США и Германии. Развитие сектора МСБ глобально является приоритетным направлением, и Казахстан не стал исключением. Малый и средний бизнес – один из основных драйверов развития экономики республики, в числе первых пострадавший от последствий коронакризиса и нуждающийся в поддержке.

Для сведения, АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" - оператор Министерства торговли и интеграции РК по продвижению отечественных обработанных товаров на внешние рынки - уже объявил о начале приема заявок на возмещение части затрат в период с 26 января по 1 июня 2021 года.

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