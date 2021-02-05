Тенге продолжает укрепляться

Доллар снизился еще на 0,65 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 421,33 тенге, снизившись на 0,65 тенге, передает zakon.kz.

Более существенно с начала недели снизился курс евро.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 420,5-421,7 тенге, евро – 504,5-506,5 тенге, рос. рубль - 5,58-5,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 5 февраля.

Так, мартовские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,66%, составив $56,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 0,54% — до $59,16 за баррель.

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