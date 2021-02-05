Россия назвала цели единой цифровой платформы ЕАЭС

Страны ЕАЭС не охотно идут на это.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, для чего активно продвигает идею создания совместных электронных сервисов со странами, входящими в ЕАЭС, передает zakon.kz.

Мишустин считает, что страны ЕАЭС не охотно идут на цифровизацию в рамках объединения.

В прошлом году страны Союза показали свое стремление к бОльшей сплоченности. Этому способствовали эффективные совместные меры по борьбе с пандемией, а также принятие общих стратегических направлений развития ЕАЭС до 2025 года. В тоже время, успех в реализации стратегии и углублении интеграции будет непосредственно связан с продвижением совместной цифровой повестки и внедрением электронных сервисов. Это включает создание единого рынка труда, увеличение экспорта, развитие производственных цепочек. Необходимо формировать условия для справедливой и прозрачной взаимной торговли, активнее снимать инфраструктурные ограничения, раскрывая транзитный потенциал, вести и диалог, конечно, с Европейским союзом, а также продолжить сопряжение евразийской интеграции с китайской инициативой "Один пояс - один путь". Реализовать все это можно только на основе общей цифровой платформы. На практике мы видим, скажу откровенно, осторожный подход партнеров к цифровизации на пространстве "пятерки", - заявил Мишустин.

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