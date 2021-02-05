Чем отличаются МФО и в каких безопаснее брать кредиты. Разъяснение

За выявленные нарушения микрофинансовые организации привлекаются к ответственности и могут лишиться лицензии.

По закону "О микрофинансовой деятельности" организациями, осуществляющим микрофинансовую деятельность являются - микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды, осуществляющие деятельность по предоставлению микрокредитов. Юрист Динара Бекишева рассказала, в чем заключается их сходство и в различие, передает zakon.kz.

Сходство у всех этих организаций одно - они выдают микрокредиты.

А теперь о различиях:

Кредитные товарищества предоставляют микрокредиты своим участникам;

Ломбарды по предоставлению микрокредитов физическим лицам выдают их под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования, на срок до одного года в размере не превышающем 8 000 МРП (23 336 000 тенге);

Микрокредитные организации в свою очередь предоставляют микрокредиты физическим и юридическим лицам с обеспечением либо без обеспечения в размере, не превышающем 20 000 МРП (58 340 000 тенге).

В последнее время казахстанцы Казахстана все чаще и чаще обращаются за получением кредитов не в банки, а именно в микрокредитные организации.

По мнению Динары Бекишевой, это связано с тем, что получение кредита в них максимально упрощено, эти организации не требуют при оформлении кредита той массы документов, которую, как правило, запрашивают банки второго уровня, они не оценивают платежеспособность и кредитную историю заемщика, решения о выдаче кредита принимают максимально быстро, выдают деньги, сразу после подписания необходимых документов.

Именно по этим причинам, на наш взгляд, у граждан Казахстана появилось стойкое убеждение, что в микрокредитной организации кредит получить проще, быстрее и доступнее, чем в банках второго уровня, - отметила юрист.

Однако, по ее словам, в последнее время казахстанца довольно часто обращаются к адвокатам из-за невозможности погасить такие кредиты, так как постоянно начисляются пени и штрафы за просроченный платеж или возврат кредита.

И лишь во время проведения консультации с потенциальным клиентом выясняется, что фактически клиент брал заем не в микрофинансовой организации, а в компании по онлайн-кредитованию. Вместе с тем, данные организации существенно отличаются от друг друга, - отметила Динара Бекишева.

Так, обязательным условием предоставления микрокредита является Договор о предоставлении микрокредита, заключенный с учетом требований гражданского законодательства к письменной форме сделки. Здесь просматривается некая схожесть между МФО и банками, и те, и другие обязаны заключать договоры займа только в письменной форме.

МФО вправе предоставлять микрокредиты электронным способом, в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Данный способ осуществляется в личном кабинете клиента на интернет-ресурсе, в мобильном приложении или в терминалах организации. Вместе с тем Правилами предоставления микрокредитов электронным способом предусмотрен ряд обязанностей и требований, - пояснила она.

Так, допуск клиента в личный кабинет осуществляется после его идентификации и аутентификации (на выбор - электронная цифровая подпись, средства биометрической идентификации, уникальный идентификатор, установленный организацией). При этом допускается использование одного или нескольких из способов идентификации и аутентификации клиента.

Также утвержден порядок заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требования к содержанию, оформлению, обязательным условиям договора, форма графика погашения микрокредита, с учетом требований, установленных гражданским законодательством.

Помимо этого, МФО обязаны предоставлять информацию по договору в кредитное бюро с государственным участием на условиях, определенных законодательством о кредитных бюро и формировании кредитных историй.

Особое внимание юрист обратила на годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) - это общая сумма всех платежей, уплачиваемых заемщиком по кредитному договору. Она отметила, что размер ГЭСВ по микрокредиту не должен превышать предельный размер.

В настоящий момент предельный размер ГЭСВ по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность утвержден в размере 56%.

При этом по договору о предоставлении микрокредита, заключенному с физическим лицом на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 50 МРП (145 850 тенге), это требование не применяется, если договор соответствует следующим условиям:

Вознаграждение не превышает предельное значение (30% от суммы выданного микрокредита); Размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства не может превышать 0,5 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки; Все платежи заемщика, включая сумму вознаграждения и неустойки (штрафа, пени), за исключением предмета микрокредита, в совокупности не могут превышать сумму выданного микрокредита за весь период действия договора; Договор содержит запрет на увеличение суммы микрокредита; По соглашению сторон возможно увеличение срока действия договора на действующих или улучшающих условиях. Исполнение обязательств заемщиком по предоставлению микрокредита обеспечивается способами, предусмотренными законодательством и договором.

Между тем МФО запрещается производить уступку права (требования) по договору, заключенному с физическим лицом и обеспеченному залогом в виде жилища, за исключением уступки права организациям, более 50 % долей участия в уставных капиталах либо размещенных акций которых принадлежат государстве при соблюдении одной из следующих условий:

- приобретение прав является одним из видов деятельности такой организации, предусмотренной законами;- приобретение прав осуществляется в рамках государственных и правительственных программ или правовых актов государственных органов по поддержке физических лиц.

Также законом "О микрофинансовой деятельности" предусмотрен ряд лиц, которым МФО вправе переуступить права по договору, а также обязательные требования по передача данного права.

Динара Бекишева также отметила, что микрокредитная организация (за исключением кредитного товарищества создается в организационно-правовой форме акционерного общества или хозяйственного товарищества. Наименование микрофинансовой организации (за исключением кредитного товарищества и ломбарда) должно в обязательном порядке содержать слова "микрофинансовая организация" или аббревиатуру "МФО".

Наименование кредитного товарищества или ломбарда должно в обязательном порядке содержать соответственно слова "кредитное товарищество" или "ломбард". Микрофинансовая деятельность является лицензируемой и подлежит государственной регистрации.

Действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности может быть приостановлено на срок до 6 месяцев, либо организация может быть лишена лицензии по основаниям, указанным в законе.

В свою очередь уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций осуществляет проверку деятельности микрофинансовой организации.

За выявленные нарушения микрофинансовые организации привлекаются к ответственности и могут лишиться лицензии.

Стоит отметить, что Нацбанком регулируется только деятельность банков и МФО. Однако заем может предоставлять любое физическое или юридическое лицо.

Заемщик, став клиентом такой организации, все риски по данному займу принимает на себя. Такие нерегулируемым организации пользуются доверчивостью граждан и начисляют им повышенные проценты и пеню.

Они также могут не превышать размер ГЭСВ, установленный НБ, но могут туда включать дополнительные комиссии, услуги скрининга и т.д..

Проверить компанию - является она МФО или нет - очень просто, на сайте Нацбанка есть реестр МФО.

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