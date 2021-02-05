Тарифы на коммуналку: Где дороже?

Тарифы для населения характеризуются довольно большой дифференциацией по странам ЕС.

Стало известно, насколько в Казахстане дорогие тарифы на коммунальные услуги, и действительно ли казахстанцы вынуждены тратить большую часть своих доходов на ЖКХ, передает zakon.kz.

Заместитель председателя КРЕМ МНЭ РК Ерболат Ибрайханов рассказал Деловому Казахстану, что формирование тарифов базируется на достижении баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий с соблюдением равновесия между экономической и социальной составляющими.

В то же время, уровень тарифов на услуги ЖКХ для населения в Казахстане по сравнению со странами ближнего и дальнего зарубежья показывает социальную направленность тарифной политики, проводимой правительством страны. К примеру, стоимость электроэнергии в Казахстане (Нур-Султан) составляет 11,93 тенге за 1 кВтч, что ниже по сравнению с другими государствами – членами ЕАЭС: Армения (40,92 тенге), Россия (32,63 тенге) и Беларусь (27,97 тенге). Самый низкий тариф в Кыргызстане – порядка 5,18 тенге за 1 кВтч.

При этом, как свидетельствуют статистические данные Eurostat, тарифы для населения характеризуются довольно большой дифференциацией по странам ЕС и варьируются в пределах от 41,95 тенге/кВтч в Венгрии до 105,67 тенге/кВтч в Ирландии.

Тарифы на услуги водоснабжения в Казахстане (Нур-Султан) составляют 44,8 тенге за 1 м3. При этом в России – 243,4 тенге, в Армении – 165,7 тенге, в Беларуси – 150,2 тенге, чуть дешевле в Кыргызстане – 42,4 тенге. Среди рассматриваемых стран самый низкий тариф на питьевую воду платит население Таджикистана – 21,2 тенге и Узбекистана – 23,8 тенге.

Вместе с тем тарифы на тепловую энергию в странах ЕАЭС дороже, чем в Казахстане, в том числе в Беларуси он эквивалентен 3522,4 тенге/Гкал, в Кыргызстане – 5905,2 тенге/Гкал, в России – 14 017,0 тенге/Гкал.

По сравнению со странами Европы, теплоснабжение населения в РК дешевое.

Мы видим, что тарифы в сфере ЖКХ в Казахстане остаются одними из самых невысоких по сравнению со странами СНГ и Европы. Более того, Комитетом по регулированию естественных монополий, начиная с конца 2018 года, проводится работа по сдерживанию роста тарифов на коммунальные услуги для населения. В конце 2018 года тарифы были снижены в среднем на 9%, – . – В конце 2019 год был сдержан плановый рост тарифов на 2020 год в среднем с 15,5% до 0,5%. А в период введенного чрезвычайного положения в стране тарифы снижены в среднем на 7,4%. - рассказал Ерболат Ибрайханов

Таким образом, доля затрат населения на коммунальные услуги в отличие от других затрат, связанных с бытовыми расходами, за последние годы не меняется.

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