В Париже подростки избили больную раком российскую пенсионерку

Женщина написала заявление в полицию.

В Париже арабские подростки избили российскую пенсионерку, сообщает zakon.kz.

По информации Telegram-канала Mash, она приехала во Францию лечиться от рака.

Инцидент произошел во дворе дома, в котором пострадавшая поселилась на время лечения. По соседству проживала ее дочь, к которой пенсионерка часто ходила в гости. В один из дней женщина решила сфотографировать компанию вооруженных парней, которым это не очень и понравилось.

Преступники выбили телефон из рук и жестоко избили ее. Женщине удалось спастись благодаря тому, что она сумела выбежать к дороге и позвать на помощь

Эти ребята были вооружены до зубов, оружие у них самое различное. Это были палки, костыли, пистолет. Я очень боялась выходить на улицу, но желание увидеть дочь с внучкой пересилило. Не знаю, как они поняли, что я сделала снимок. И главарь их банды набросился на меня с таким зверством в глазах. Я стала кричать, люди начали выглядывать из окон, - рассказала женщина.

Женщина написала заявление в полицию. Но молодых людей до сих пор не привлекли к ответственности.

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