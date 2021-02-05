11,5 тысяч налоговых проверок проведено фискалами в 2020 году

Cумма взыскания составила 78 млрд.тенге или рост на 8,3%.

В 2020 году фискалами было проведено 11,5 тысяч налоговых проверок, сообщает zakon.kz.

Этот показатель на на 58% или на 16 тыс.проверок меньше. Об этом рассказал председатель Комитета государственных доходы МФ РК М.Султангазиев. В ходе пресс-конференции на площадке СЦК 3 февраля он отметил, что подобных результатов удалось достичь благодаря цифровизации налогового и таможенного администрирования.

По его информации, сумма взыскания составила 78 млрд.тенге или рост на 8,3%.

В 2020 году проведено 2,9 тыс. таможенных проверок, по результатам которых доначислено ТПиН в размере 30,6 млрд. тенге и взыскано 11,3 млрд. тенге.

В целом мы стали более точечно выходить на проверки, о чем можно судить по озвученной статистике. Эффективность дистанционного контроля увеличена на 18%, дополнительно обеспечено 325 млрд тенге. Выработаны новые методы дистанционного контроля. Реализуется пилот по выявлению рисковых компаний на ранней стадии и ограничению услуг по выписке ЭСФ, - рассказал Марат Султангазиев.

Он отметил, что с начала пилота ограничена выписка ЭСФ для 5 тыс. рисковых налогоплательщиков, оборот по которым составил 2 трлн. тенге, всего с момента запуска проекта взыскано 60 млрд. тенге.

Впервые с 2016 года обналичивание денежных средств на территории Казахстана снижено на 38%. Однако, за 11 месяцев т.г. переводы за пределы страны резко увеличились – на 19%. Выяснение обоснованности мы ставим в качестве приоритетной задачи на текущий год, сказал Султангазиев.

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