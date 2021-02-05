Грузовой поезд сбил отару овец в Алматинской области 

Хозяин овец привлечен к административной ответственности.

Транспортные полицейские привлекли к административной ответственности 51-летнего жителя Алматинской области, за выпас скота в полосе отвода ж/д, сообщает zakon.kz. На перегоне "Копа-Жиренайгыр" машинистом грузового поезда применено экстренное торможение, из-за нахождения на железнодорожных путях отара овец. Наезд предотвратить не удалось, в результате чего, погибло 14 овец. Стоянка поезда составила 9 минут. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Департамента Сарыкул Жоланов.

По его словам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного отделения полиции на станции Шамалган установлен 51-летний житель Алматинской области, который является хозяином домашних животных.

Мужчина привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.559 КоАП РК (За нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог) и в отношении него составлен административный протокол, - подтвердил полковник полиции.

Напоминаем, что - за январь месяц текущего года было зарегистрировано 145 фактов экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения людей - 37, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота - 108.

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