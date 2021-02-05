249 казахстанцев вернулись из-за рубежа без ПЦР-справок

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Прибывшие без справок протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
4 февраля 2021 года в Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Кыргызстана и Узбекистана, сообщает zakon.kz.
Из 2 055 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 806 человек, без справок прибыло 249 граждан РК.
В том числе:
в аэропорт Алматы – 12 рейсов, 1 149 пассажиров, со справками - 1 043, без справок - 106;
в аэропорт Нур-Султан – 7 рейсов, 811 пассажиров, со справками - 668, без справок - 143;
в аэропорт Атырау – 1 рейс, все 95 пассажиров со справками.
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре, - сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 3 февраля 2021 года
По результатам ПЦР-анализа, у всех 247 гражданина РК, тестирование показало отрицательный результат.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!