"Приказ сверху". Алматинцев предупреждают о пустых прилавках в аптеках

За наличием лекарственных средств следят еженедельно.

Казахстанцы в WhatsApp активно пересылают сообщение с призывом купить по 10 пачек жаропонижающих средств, сообщает zakon.kz.

Автор аудиосообщения утверждает, что "поступил приказ сверху" изъять из аптек Алматы и Алматинской области ряд препаратов, чтобы вынудить людей вакцинироваться против COVID-19.

Это неправда, - отмечает издание stopfake.kz.

Эту информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

На сегодня востребованные в лечении коронавирусной инфекции препараты имеются во всех аптеках города. Обеспеченность составляет порядка 90%. На складах аптек насчитывается более 1 млн (1037 тыс.) востребованных препаратов. Кроме того, для насыщения рынка продолжаются поставки лекарственных препаратов в аптеки города за счет средств стабфонда, который для Алматы сегодня составляет около 5 млрд тенге. В настоящее время из запланированных к ввозу 40,1 млн лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Алматы завезено 47,2 млн (118%). Реализовано на сумму 23,4 млн. В наличии имеется на сумму 23,8 млн, в том числе неснижаемый остаток составляет 8 млн. В городе сформирован двухмесячный запас прочности, — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день повышенного спроса на медикаменты и средства индивидуальной защиты нет.

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