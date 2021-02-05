Мужчина требовал 100 долларов за украденный госномер в Алматы 

В настоящее время установлена его причастность к шести аналогичным кражам.

В Алматы вор требовал 100 долларов за украденный госномер, сообщает zakon.kz.

Речь идет о преступном промысле 25-летний гражданин Х., жителя Жамбылской области. Молодой человек орудовал преимущественно в Бостандыкском районе города.

Как следует из материалов уголовного дела, промышлял гражданин Х. в спальном массиве. Подбирал в качестве объекта машины представительского класса, которые припаркованы во дворах домов, на неохраняемых стоянках. Умыкнув госномерной знак, фигурант оставлял владельцу машины записку с требованием оплатить выкуп в размере 100 долларов. Взамен обещал сообщить, где спрятано похищенное имущество. Злоумышленника задержали с поличным при содействии одного из оперподразделений центрального аппарата ДП, – сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.

В настоящее время установлена его причастность к шести аналогичным кражам.

По данным Аухадиева, судом санкционирован арест подозреваемого. Он под стражей. Личность задержанного проверяется на причастность к другим преступлениям.

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