Медики скорой помощи Алматы устроили стихийное собрание из-за слуха

Надбавки к зарплатам будут продолжаться.

5 февраля в Алматы медики скорой помощи устроили собрание. Причиной послужило сообщение о том, что якобы будут сокращены доплаты к заработным платам за риск при работе с больными коронавирусом. Однако это сообщение ложное, передает zakon.kz.

По поводу выступления работников скорой помощи сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Учитывая рост заболеваемости в мире, сохранение эпидемиологической ситуации в стране Правительством принято решение о продолжении выплат к заработной плате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Там добавили, что в настоящее время НАО "ФСМС" продолжают выплату надбавок к заработной плате в том же объеме средств, по тем же категориям лиц по трем группам риска согласно приказу МЗ РК от 4 апреля 2020 года.

В марте 2020 года Правительство Казахстана решило осуществлять доплаты к зарплатам медработников, находящихся в группе риска из-за коронавируса. Надбавки делаются по трем категориям риска: высокий очень, средний и умеренный риск (850 тыс. тенге, 425 тыс. тенге, 212 тыс. тенге).

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