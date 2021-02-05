Нигматулин: В повестке Мажилиса – ряд важных международных соглашений

Депутатам предлагается рассмотреть пакет ратификационных законопроектов.

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

Депутатам предлагается рассмотреть пакет ратификационных законопроектов.

Это Соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации.

Законопроект направлен на создание правовой основы для обеспечения единства принципов распространения документов по межгосударственной стандартизации, обеспечение достоверности и актуальности применяемых документов этой сферы, а также покрытия издержек национальных систем стандартизации государств СНГ.

Среди ратификационных законопроектов, вносимых в проект повестки пленарного заседания Мажилиса, также поправки в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза.

Законопроект позволит привести терминологию Договора в соответствие с положениями договоров о ЕАЭС и Таможенном кодексе ЕАЭС.

В пакете также Конвенция государств-участников СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!