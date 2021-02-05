Дрон со смартфонами перехватили у колонии в Жамбылской области

"Посылка" была в пластиковой бутылке, надежно прикрепленной к дрону.

Дрон со смартфонами перехватили у колонии строгого режима в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Сотрудники учреждения максимальной безопасности ЖД-158/4 Департамента УИС по Жамбылской области перехватили дрон с "запрещенками". "Курьер" был перехвачен на прилегающей территории учреждения. Как оказалось, "посылка" была в пластиковой бутылке, надежно прикрепленной к дрону.

По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа управления полиции города Тараза. При вскрытии выявлено два смартфона. Назначена служебная проверка, – прокомментировал и.о. начальника ДУИС Тенизжан Джанибеков.

Напоминаем, попытка передачи предметов и изделий лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой административную ответственность, согласно пункта 481 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!