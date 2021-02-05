Глава Наццентра экспертизы ЗКО получила 5 лет колонии

Она незаконно участвовала в предпринимательской деятельности.

К 5 годам колонии приговорили главу Национального центра экспертизы Западно-Казахстанской области, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области за злоупотребление должностными полномочиями, хищение, превышение должностных полномочий, служебный подлог и незаконное участие в предпринимательской деятельности к 5 годам лишения свободы осуждена руководитель филиала РГП "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК - "Центр дезинфекции по Западно-Казахстанской области" Умаргалиева А.С, — сообщил Бигайдаров.

По информации ведомства, руководитель филиала в период 2017-2018 годы, вопреки запрету, установленному законом, незаконно участвовала в предпринимательской деятельности, путем регистрации на своих подчиненных ТОО "Дезснабсервис" и ТОО "Life Green", последующего руководства этими предприятиями и предоставления им льгот и преимуществ в виде заключения договоров на поставку ТМЦ (дезинфицирующие средства).

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!