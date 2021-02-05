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В Алматы махинации с участком и высоткой на нем оценили в 90 тыс. долларов

Фото: rus.azattyk.org 5 февраля 2021, 13:41

Виновного осудили на 10 лет.

В Алматы мужчину осудили на 10 лет за покушение на мошенничество и подстрекательство к даче крупной взятки, передает zakon.kz.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы к 10 годам лишения свободы за покушение на мошенничество и подстрекательство к даче взятки в особо крупных размерах осужден Сүлеймен М.Н. - сообщили в Антикоррупционной службе РК.

Его обвинили в получении (путем покушения на мошенничество) и подстрекательстве к даче взятки в особо крупных размерах в сумме 46 500 долларов США из ранее оговоренных 90 000 долларов США. Осужденный обещал решить вопрос по снятию обременения с земельного участка и ввода 11-этажного жилого дома в эксплуатацию.

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