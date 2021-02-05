Покровителя притона с больными коронавирусом осудили на 12 лет

Суд прошел в январе.

Оперуполномоченный управления полиции Актау осужден к 12 годам лишения свободы за покровительство притона, сообщил в ходе брифинга следователь по особо важным делам антикоррупционного агентства Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

25 января Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Мангистауского областного суда к 12 годам лишения свободы осужден оперуполномоченный ОКП УП города Актау Айбеков Д, - сообщил Бигайдаров.

Следователь добавил, что полицейский подозревался в получении с использованием служебного положения в организованной преступной группе денежных средств в размере 3 млн тенге от руководителя преступной группы за общее покровительство в организации и содержание притонов для занятия проституцией и сводничества.

23 апреля руководитель аппарата Агентства РК по противодействию коррупции Куаныш Жапаков сообщал, что Департаментом по Мангистауской области совместно с прокуратурой области пресечена незаконная деятельность сотрудников Департамента полиции, которые осуществляли покровительство иностранным гражданам, организовавшим на территории Актау сеть притонов для занятия проституцией.

Отмечалось, что несмотря на карантин, сотрудники полиции не предпринимали никаких мер и продолжали покровительствовать.

Кроме того, полицейские скрывали известный им факт прямого контакта зараженного коронавирусной инфекцией с иностранными гражданами, занимающимися проституцией.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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