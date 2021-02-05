От поля до полки: Доступные и свежие продукты обещают жителям Павлодарской области

Для укрепления продовольственной безопасности региона предложили еще два проекта.

В Павлодарской области запускают проект "Фермерский рынок", сообщает zakon.kz.

Его суть – в исключении звеньев перекупщиков и других из цепочки поставки сельскохозяйственной продукции на прилавки. Принцип работы простой: производитель - фермерский рынок - покупатель. В социально-предпринимательской корпорации "Павлодар" таким образом намерены предоставить покупателям качественное и недорогое продовольствие и в то же время обеспечить местным аграриям рынок сбыта.

В СПК уже оформили участок в 1,3 гектара, на котором разместятся не менее 60 крытых и 60 открытых торговых мест, склад для хранения продукции из регионального стабилизационного фонда и парковка на 100 автомобилей.

Этот проект не позиционируется как бизнес-проект - в первую очередь он направлен на стабильное и круглогодичное снабжение жителей продуктами питания от местных производителей, - сообщил глава СПК "Павлодар" Мейрам Утешов. - Фермерский рынок позволит нам сформировать прямую торговую цепочку от поля до полки. Предполагается, что стоимость аренды торгового места будет складываться исходя только из трат на содержание рынка.

В Павлодарской области также решили поставлять продукцию из стабфонда не только в социальные, но и в обычные магазины. На сегодня сотрудничать планируют со 105 торговыми точками.

Для укрепления продовольственной безопасности региона предложили еще два проекта. Первый – производство рафинированного подсолнечного масла, которым область не обеспечивает себя в полной мере.

В области есть завод по производству подсолнечного масла холодного отжима, на его базе и планируется реализовать проект, - объяснил Мейрам Утешов. - Уже определен частный партнер - ТОО "Павлодарский Агрокомплекс". В ближайшее время мы намерены заключить с ним договор о предоставлении займа.

Кроме этого, в Павлодарской области планируют увеличить объем выпуска макарон. Акцент сделают на производстве изделий из твердых сортов пшеницы. Уже есть договоренность с ТОО "Жан-Дос KZ", готовым запустить линию на базе действующего зерноперерабатывающего комплекса. Сегодня предприниматели занимаются вопросом поставки оборудования. Непосредственно к производству макарон планируют приступить во второй половине 2021 года.

Ранее в акимате Павлодарской области для сдерживания стоимости картофеля договорились с крупными производителями региона о закладке 30 тысяч тонн продукции по фиксированной цене. Благодаря этому сегодня более чем в 50 социальных магазинах области картофель продают по 90 тенге за килограмм. Кроме того, через выданные крупным торговым сетям займы для пополнения их оборотных средств в регионе сдержали цены на ряд продуктов питания первой необходимости в супермаркетах этих сетей.

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