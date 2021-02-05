Приложение zakon.kz
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Возглавлять комиссию будет заместитель премьер-министра.
Межведомственная комиссия по промышленной политике появится в Казахстане. Об этом в Мажилисе во время презентации нового законопроекта "О промышленной политике" сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов, передает корреспондент zakon.kz.
Базовые условия развития промышленности регулируют институциональную основу для реализации промышленной политики и меры государственного стимулирования. Институциональные условия в первую очередь заключаются в обеспечении эффективной межведомственной координации формирования и реализации промышленной политики. На сегодня функции, связанные с промышленностью, распределены по разным ведомствам. Для обеспечения надлежащей координации предусматривается создание Межведомственной комиссии по промышленной политике, - сообщил Аманияз Ержанов.
Возглавлять комиссию будет заместитель премьер-министра, в состав войдут заместители руководителей государственных органов, представители промышленных предприятий, общественные деятели, депутаты и другие заинтересованные лица.
Межведомственную комиссию наделят следующей компетенцией:
-дача рекомендаций Правительству о введении новых, пересмотре и отмене действующих мер стимулирования;-подготовка позиции Правительства, в том числе переговорной, в международных организациях по вопросам промышленной политики;-принятие решений по разногласиям между государственными органами по вопросам промышленной политики;-заслушивание отчетов о реализации промышленной политики.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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