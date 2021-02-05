Годовалого ребенка похитили у казахстанки

Семь дней мама не видела дочь.

Бывший сожитель украл у жительницы Экибастуза дочку и скрывался с ней неделю, передает zakon.kz.

Мать девочки, которая не знала, где бывший гражданский муж ее скрывает, рассказала, что испытала сильный стресс - он не отдавал ребенка, не позволял видеться и кормить дочь.

28 января 2021 года в полицию Экибастуза обратилась женщина. С ее слов, около 01.00 час. во время ссоры бывший сожитель избил ее. С мужчиной они давно не живут вместе. Уходя из дома, он забрал дочь и скрылся в неизвестном направлении. Прибыв домой к мужчине, полицейские ребенка там не нашли. Стало известно, что он успел передать дочь своим родственникам, адрес которых говорить отказывался, - рассказали в ДП Павлодарской области.

Полиция принялась за поиски маленького ребенка. Во все подразделения были направлены ориентировки.

Сотрудниками полиции была проведена большая работа, чтобы вернуть дочку матери, были отработаны все родственные связи мужчины и круг его связей. Сотрудники ювенальной полиции вместе с волонтерами буквально по следам, по крупицам собирали любую информацию и отрабатывали ее. К розыску были подключены и неравнодушные горожане. Одновременно, участковым инспектором полиции Экибастуза в отношении бывшего гражданского супруга было возбуждено административное производство по статье 73-1 часть 1-1 КРКоАП, материал был рассмотрен в суде. Суд признал мужчину виновным в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью и назначил ему административный арест на 5 суток, - рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

С мужчиной проводили беседу и представители органов опеки и попечительства, которые разъяснили, что дочь маленькая и ей необходимы уход и забота матери.

Жаскайрат Каиров рассказал, что в результате предпринятых мер, 4 февраля около 23.00 часов местонахождение ребенка было установлено сотрудником ювенальной полиции города Экибастуза Ахметовой Айнур. Девочка передана маме, которая призналась, что испытала настоящее счастье, когда вновь обняла своего ребенка.

После отбытия административного ареста в отношении мужчины будут приняты меры профилактики в сфере семейно-бытовых отношений вынесено защитное предписание. Матери девочки, в соответствии с законодательством, рекомендовано обратиться в суд в гражданском порядке для решения вопроса об определении места жительства ребенка. Учитывая, что отец лишил грудного ребенка ее привычного образа жизни: кормление грудью, отрыв от матери, лишение привычного режима и окружения, материал ювенальной полицией Экибастуза будет направлен на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения поведения отца, - отметил Жаскайрат Каиров.

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