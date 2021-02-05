Где в Алматы посадят больше всего деревьев

Управление ведет паспортизацию зеленых насаждений.

В рамках программ «Новый Алматы» и «Город без окраин» основная доля посадок зеленых насаждений запланирована в присоединенных районах - Алатауский и Наурызбайский. Об этом сообщила руководитель Управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская, передает zakon.kz.

В рамках поручения Главы государства по масштабному озеленению и по поручению акима Алматы по восстановлению статуса города-сада и миллиона деревьев - в 2020 году высажено рекордное количество зеленых насаждений – более 280 тысяч деревьев. Для сравнения, в предыдущие года в среднем сажали 40 тысяч деревьев.

Больше всего деревьев высажено в Алатауском, Турскибском и Наурызбайском районах. Завершается разработка Стратегии озеленения города Алматы до 2030 года. Определены места для новых зеленых зон, разработаны мероприятия по обновлению зеленого фонда с вырубкой старовозрастных и аварийных деревьев и посадкой устойчивых к загрязнению воздушного бассейна пород деревьев и кустарников, утвержден перечень зеленых насаждений с учетом зональности городских территорий. В рамках «Программы развития Алматы - 2025», поставлена задача по созданию «зеленой сети» города, которая объединит городскую экосистему и будет поддерживать биоразнообразие. В 2020 году запустили акцию по бесплатной раздаче саженцев жителям Алматы. Так, специалисты Управления зеленой экономики доставили алматинцам более 580 саженцев лиственных пород. Весной этого года планируем продолжить эту акцию. В 2021 году планируем посадить более 300 тысяч деревьев по всему городу. А всего в течение трех лет будет посажен 1 миллион зеленых насаждений. Так, мы хотим вернуть Алматы статус города-сада, - сказала Наталья Ливинская.

Управление ведет паспортизацию зеленых насаждений. Это будет огромная база данных деревьев, хвойных деревьев, кустарников и цветов. В ней будет содержаться информация о возрасте, диаметре, состоянии зеленых насаждений. Реестр обещают представить уже в марте этого года.

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