Новое прочтение легендарной сказки покажут в Алматы

Роль Алдара-Косе в новой сказке играет один из самых талантливых артистов Театра имени Наталии Сац Махсат Сахиулы.

Хорошие вести о том, что наш город вернулся в зеленую зону и деятельность объектов культуры разрешена, обрадовали алматинцев. И в эти выходные юных зрителей Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац ждет встреча с героем казахских народных сказок Алдаром-Косе, который в новой версии режиссера Есляма Нуртазина стал сверстником современных тинейджеров, передает zakon.kz.

Герой спектакля "Aldar Kose: – new version", поставленного на сцене легендарного театра имени Наталии Сац в Год молодежи Казахстана – 2019-м, – находчивый и остроумный подросток, живущий в наше время в Алматы. Он ездит на велосипеде, носит бейсболку и спортивную одежду, пользуется гаджетами, танцует брейк-данс, увлекается хип-хопом. Действующие лица соревнуются не в айтысе, а в рэп-баттле, играют как в национальные, так и в современные, популярные в молодежной среде игры.

Роль Алдара-Косе в новой сказке играет один из самых талантливых артистов Театра имени Наталии Сац Махсат Сахиулы, известный зрителям по замечательным образам таких героев, как Принц ("Золушка"), Али-Баба ("Али-Баба и сорок разбойников", Джек ("Примадонны") и многим другим.

Мы решили показать, каким был бы Алдар-Косе, если бы жил в наше время, как он поступил бы в той или иной ситуации, – рассказывает Махсат, который также был ассистентом режиссера-постановщика. – Быть Алдаром-Косе – не значит обманывать, это значит – своей смекалкой и хитростью помогать людям решить какую-то их проблему. Мы хотим сказать, что каждый может стать таким, как Алдар-Косе, и помогать друг другу.

Махсат хорошо поет, и в его исполнении звучит знаменитая песня Алдара-Косе из фильма гениального Шакена Айманова. Специально для этого спектакля написали текст песни на русском языке, а композитор Максим Германцев, не понаслышке знакомый с африканской музыкальной культурой, сделал аранжировку в новаторском стиле. Кроме того, хореограф Адлет Таменов поставил оригинальные танцы в синтезе хип-хопа и национальной казахской хореографии.

Сюжет обновленной сказки основан на любовной истории. Алдар-Косе помогает влюбленной паре, которую хочет разлучить отец девушки, соединить свои судьбы. В этой веселой, динамичной постановке юный зритель является не сторонним наблюдателем, а вовлеченным в действие участником.

Мне нравится этот спектакль тем, что здесь представлен новый взгляд на знакомые вещи, – говорит Махсат Сахиулы. – Для меня, как актера, это необычная постановка. И детям она понятна, интересна – у нас есть гаджеты, хакеры, новые технологии. А еще очень красивая сценография, действие происходит на фоне нашего любимого города Алматы, представленного главным театральным художником Владимиром Пономаревым.

Показ спектакля "Aldar Kose – new version" состоится 7 февраля в 12.00. Билеты можно приобрести на официальном сайте Театра для детей и юношества имени Натали Сац: satstheatre.org.kz.

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