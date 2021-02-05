"Это было выше моих сил". Отец простил сына за убийство друга

И сегодня счастливее меня человека нет - отец.

В ВКО отец простил сына за убийство друга и встретил его возле ворот тюрьмы, сообщает zakon.kz.

Молодой человек в 2008 году был осужден к 14 годам лишения свободы.

По информации пресс-службы ДУИС ВКО, отец не видел сына 11 лет.

Я не мог ему простить, как он в один миг превратил всю свою жизнь в ад, это было выше моих сил. Не таким человеком я его воспитал. А когда вчера дочь позвонила и сообщила о его освобождении, у меня все внутри перевернулось, так захотелось обнять своего сына, свою кровиночку. Всю ночь не спал, представлял, и простил ему все, ведь у народа говорят "сүрінбейтін тұяқ болмайды". Эту пословицу я повторял про себя 11 лет каждую минуту. Простил сына, и сегодня счастливее меня человека нет, - рассказал со слезами на глазах отец.

Как отметили в ведомстве, все эти годы осужденного навещали только сестра и жена.

У них с отцом были натянутые отношения отца и сына. Это встреча была очень трогательной и волнительной. Алмаз был счастлив двойне, ведь мечта его сегодня сбылась, - отметил начальник воспитательного отдела майор юстиции Руслан Камаржанов.

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