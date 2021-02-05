Ему было 52 года.

Умер актер Виталий Альшанский. Ему было 52 года, сообщает zakon.kz.

По информации Mash, вчера вечером к нему пришла в гости знакомая. Дверь была закрыта изнутри, пришлось вскрывать. Актера нашли в квартире на диване без сознания.

По словам женщины, у него были проблемы с давлением, однако накануне чувствовал себя хорошо. Она вызвала скорую, но было поздно — врачи констатировали смерть.

Полиция проводит проверку.

Альшанский известен по ролям в фильмах и сериалах, таких как "Майор Гром", "Полицейский с Рублевки", "Бригада". Он также выступал в качестве режиссера эпизодов сериала "Молодежка".

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