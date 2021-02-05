Эксперт о сохранении урочища Бозжыра: Нужно ограничить дикий туризм

Сейчас количество туристов стремительно растет.

В Мангистау состоялись общественные слушания по "Оценке воздействия на окружающую среду" рабочего проекта визит-центра в Каракиянском районе, сообщает zakon.kz. Общественные слушания прошли в онлайн-формате, все желающие смогли принять участие в слушаниях посредством платформы zoom. Очно присутствовали инвесторы-авторы проекта, представители государственных органов, экологи и представители СМИ.

Участники высказали свое мнение и поделись предложениями касательно проекта, который будет реализовываться за пределами территории Жабайушканского заказника на расстоянии 4 км от "клыков" Бозжыры. Омар Сарсенгазиев, руководитель коммунального государственного учреждения ГРПП "Кызылсай" отметил, если не ограничить дикий туризм, сохранить природный облик Бозжыры будет очень сложно.

Природный парк "Кызылсай" открыт в 2012 году. Именно тогда люди начали узнавать про урочище "Бозжыра", сейчас количество туристов стремительно растет. Я начал работать тогда инспектором, затем стал заниматься изучением животных. В сильную жару эти животные, не боясь нас, подходили к жилым вагончикам, где мы для них заготавливали воду. Даже сейчас наши сотрудники могут спокойно подходить близко к животным, делать фото. Это говорит о том, что если их не пугать, то они спокойно бродят рядом с людьми, - отметил Сарсенгазиев.

По словам Сарсенгазиева на сегодняшний день в природном парке насчитывается порядка 1000 голов архаров. Для их подсчета специалисты используют два метода.

Первый метод – авиационный. Второй – подсчет голов на транспорте. По авиа более продуктивно, четкость до 90%. Если в 2016 году их численность достигала 700 голов, то сегодня это 1000. Архары, в основном пасутся в горной местности, низовье для них не место для пастбищ. Обитают они в местах, недоступных для человека. Если не нарушать тишину, не стрелять не делать агрессивных движений они не боятся, - сказал он.

Также в ходе слушаний был затронут вопрос неорганизованного посещения туристами урочища.

Из-за беспорядочного посещения урочища Бозжыра туристов, в том числе на внедорожниках портится естественный почвенный покров. Пыль от большого количества автомобилей, которые зачастую едут в ряд оседает на растениях, тем самым губительно влияет на популяцию животных, к примеру степных грызунов. По нашим подсчетам, искусственно созданными внедорожниками дорогами, а их насчитывается 7, испорчено около 750 гектар земли. И это только за последние три года. В дальнейшем ситуация ухудшится в разы, - отметил руководитель природного парка.

Решением этой проблемы является строительство одной единственной асфальтированной дороги. Такой шагпо мнению специалистов позволит сократить нагрузку на грунт.

Для справки:

В целях развития туризма, создания комфортных условий для пребывания потенциальных туристов одним из проектов, предложенных инвестором компания "TETHYS AKTAU IV" является проект гостиничного комплекса в Каракиянском районе.

В соответствии с поручением главы государства касательно пересмотра места реализации проекта, акиматом области совместно с Министерствами культуры и спорта, экологии, геологии и природных ресурсов РК проведены ряд совещаний и встреч с представителями общественности, ветеранами, экозащитниками, учеными, экспертами в области экологии, биологии, по итогам которых принято решение о реализации проекта за пределами территории Жабайушканского заказника на расстоянии 4 км от "клык" Бозжыра.

Реализация проекта на территории Жабайушканского проводится не будет. На сегодняшний день инициатором проекта проводятся инженерно-геологические изыскательные работы, которые осуществляются буровой установкой.

Данные работы проводятся для определения геологических условий грунта. При проведении данных работ отбираются образцы грунта для последующей отправки в лабораторию для исследования.

По итогам работ изучается рельеф, особенности и характеристики грунтов и подземных вод, анализируются, оцениваются и прогнозируются изменения геологической среды.

Также одновременно компанией ведутся работы по восстановлению существующей грейдерной дороги от села Сенек до Жабайушканского заказника (60 км), установлен временный городок для работников, осуществляющие дорожные работы.

Жители Каракиянского района также выразили свое мнение касательно проекта. Они всячески поддерживают идею строительства, понимая, что проект будет важным толчком в социально-экономическом развитии района, а главное послужит открытию новых рабочих мест.

Я родился и живу в селе Курык. Выступаю от лица всей молодёжи нашего села. Мы поддерживаем строительство туристического объекта на Бозжыре. Этот проект станет шансом для молодёжи, которая хочет работать. Это будет большая помощь для них. Если центр все-таки будет появится, у нас будет шанс развивать наш район в целом, - житель Каракиянского района, Серик Жаксылыков.

"С "Бозжырой" я знаком с самого детства. Сейчас это место стало очень популярным среди туристов, и мы это видим. Почему бы не воспользоваться этим моментом? Не показывать людям наши богатства? Очень важно, что появятся новые рабочие места, поэтому если это проект принесёт моим землякам только плюс, мы поддержим его", - старейшина с. Курык.

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