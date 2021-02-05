До 18 градусов похолодает в Казахстане 

В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

С 6 февраля по 8 февраля в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, утром и днем ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. В Шымкенте днем ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Туркестане днем ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный местами 15-20, днем в Жарминском районе порывы 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-18 м/с. В Семее ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-18 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, местами 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается гололед.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, днем на большей части 15-20 м/с. В Костанае ожидаются туман, гололед. Ветер южный днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. Ветер южный днем порывы 15-20 м/с.

В Нур-Султане гололед. Ветер южный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем местами 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный днем местами 15-20 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный порывы 18 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем местами 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается гололед, ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 18 м/с.

В Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), местами туман, гололед, метель. 8 февраля ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с. Ожидается понижение температуры воздуха от 2 мороза – 3 тепла до 10-18 мороза.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), местами туман, гололед, метель. 08-09 февраля ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с. Ожидается понижение температуры воздуха от 2 мороза – 3 тепла до 10-18 мороза.

Прогноз погоды на 7-8 февраля

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки (дождь, снег), местами туман, гололед, метель.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской областях ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с, днем 7 февраля временами порывы 30 м/с. 7-8 февраля в Павлодарской области ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с, 8 февраля временами порывы 30 м/с.

В Костанайской области ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с. 8 февраля в Карагандинской, 8-9 февраля в Восточно-Казахстанской областях ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с. Ожидается понижение температуры воздуха от 2 мороза – 3 тепла до 10-18 мороза.

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