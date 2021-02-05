"Земельный" мошенник обманул на 4,5 миллиона тенге жителя Туркестанской области

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого и доставили в Сайрамское РУП.

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве с земельными участками, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области, в дежурную часть Сайрамского РУП поступило заявление от местного жителя о том, что он стал жертвой мошенничества.

Со слов потерпевшего, некий знакомый два года назад продал ему три земельных участка по 8 соток за 4,5 миллиона тенге.

Спустя время выяснилось, что у одного участка не в порядке документы, а остальные два принадлежат другим людям. Потерпевший потребовал вернуть деньги, однако знакомый стал тянуть время, обещая оформить документы. Не дождавшись возврата денег, житель Сайрамского района обратился за помощью в полицию. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 180 УК РК "мошенничество". пресс-служба ДП Туркестанской области

Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого и доставили в Сайрамское РУП.

Мужчина находится под подпиской. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве.

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