Сколько заявок казахстанцев на снятие пенсионных накоплений отклонил ЕНПФ

Переведено на специальные счета вкладчиков порядка 217 млрд тенге.

Единовременные пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда на 5 февраля составили около 217 млрд тенге, сообщает zakon.kz.

Совокупные данные по принятым и отработанным заявкам на единовременную пенсионную выплату на 5 февраля 2021 года представлены следующим образом. От уполномоченных операторов в ЕНПФ поступило 80 929 заявлений вкладчиков на осуществление досрочных выплат для целевого использования. Пока большая часть – более 97% или 78 796 заявлений поступило в ЕНПФ о от уполномоченного оператора АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк". Из них 57 322 заявления (порядка 73%) на общую сумму около 314 млрд тенге предварительно одобрены и приняты к обработке. 21 474 заявлений (порядка 27%) были отклонены ЕНПФ, как не соответствующие требованиям законодательства. По 39 151 заявлению, принятому ранее от уполномоченного оператора АО "Отбасы банк", уже осуществлены выплаты на общую сумму порядка 216,4 млрд тенге. Средняя сумма выплат составила более 5,5 млн тенге. пресс-служба ЕНПФ

По данным фонда, от уполномоченного оператора АО "Народный банк Казахстана" поступило 2 133 заявления. Из них 1 835 заявлений (порядка 86%) были приняты к обработке, 298 - были отклонены в связи с несоответствием требованиям законодательства. Порядка 510 млн тенге было переведено на 118 спецсчетов вкладчиков уполномоченного оператора. Средняя сумма выплаты составила 4,3 млн тенге.

Таким образом, всего с 25 января, даты приема ЕНПФ заявок от уполномоченных операторов в обработку для осуществления последующей выплаты 59 157 заявлений на общую сумму более 322,8 млрд тенге. Переведено на специальные счета вкладчиков, открытые в банках, являющихся уполномоченными операторами, порядка 217 млрд тенге.

Как напомнили в ЕНПФ, согласно Правилам осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, утвержденным Постановлением Правительства, перевод накоплений уполномоченному оператору осуществляются в течение 5 рабочих дней после поступления заявления вкладчика от уполномоченного оператора в ЕНПФ.

Согласно статье 173 Гражданского кодекса РК течение срока, определяемого периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Все вопросы граждан, связанные с подачей заявления и с условиями целевого использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, рассматриваются уполномоченным оператором по принципу "одного окна" и отдельного обращения в ЕНПФ не требуется. Если по каким-то причинам заявление вкладчика было отклонено, то, устранив их и при наличии суммы, превышающей порог достаточности, его можно подать неограниченное количество раз, - отметили в фонде.

Читайте также:

Пять основных причин отклонения заявлений на снятие пенсионных

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!