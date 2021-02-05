Новый фактор смерти от COVID-19 назвали ученые

Специалисты провели клиническое обсервационное исследование с участием 5 711 пациентов с COVID-19 в 55 больницах в 12 странах.

Ученые Бирмингемского университета в Великобритании определили, как немощность и хрупкое здоровье увеличивают риск смерти от заражения коронавирусом. О новом опасном факторе сообщается в статье, опубликованной в журнале Age And Ageing, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, специалисты провели клиническое обсервационное исследование с участием 5 711 пациентов с COVID-19 в 55 больницах в 12 странах. Оказалось, что немощные люди в три раза чаще умирают, чем те, кто оставался подвижным, независимо от пожилого возраста. При этом риск слабого здоровья увеличивается с возрастом, хотя некоторые люди способны доживать до 90 лет без развития немощности.

Немощность делает организм более уязвимым к последствиям болезни, и она может развиваться даже в отсутствие других хронических заболеваний.

Результаты также показали, что делирий, состояние помрачения сознания, чрезвычайно распространенное среди пациентов с COVID-19, сам по себе не связан с повышенным риском смерти. Однако при этом выздоровевшие от коронавируса пациенты с делирием, слабостью, деменцией и проблемами психического здоровья после выписки из больницы чаще нуждаются в более тщательном медицинском уходе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!