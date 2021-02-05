В Актобе застрелили 18-летнего спорстмена

Подозреваемый водворен в ИВС УП Актобе.

В Актобе во время праздника застрелили 18-летнего парня, сообщает zakon.kz.

По информации ДП области, трагедия произошла 4 февраля.

4 февраля группа молодых людей арендовали в старой части города дом для празднования дня рождения знакомой девушки. Во время мероприятия между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого было совершено убийство, путем применения огнестрельного оружия, - отметили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан.

Подозреваемый полностью признался в совершении убийства, указал на место где спрятал орудие преступления, которое было изъято сотрудниками полиции. Он водворен в ИВС УП Актобе. По факту убийства проводится досудебное расследование по ст.99 УК РК, - добавили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях сообщали о поиске подозреваемых.

Эти трое молодых ребят подозреваются в убийстве 18-летнего актюбинца. Его труп с огнестрельным ранением нашли в ночь на 4 февраля возле остановки "Стадион". По неподтвержденным данным, в жертву стреляли в упор из обреза (в область живота). Троицу ищут по всему KZ, - говорилось в сообщении.

Изданию Sputnik Казахстан руководитель управления физкультуры и спорта Актюбинской области Евгений Гончаров сообщил, что погибший парень должен был выступать на соревнованиях на Кубок республики.

Между ребятами разборка, этот парень пошел друга поддержать. Стреляли в другого, а попали в него, - сказал он.

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