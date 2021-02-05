Кошку и попугая хотят выселить из квартиры

Иск об их выселении рассмотрят в суде.

Выборгскому районному суду предстоит рассмотреть исковое заявление о выселении из квартиры кошки и попугая., передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Истец Михайлов просит суд обязать ответчицу Гусейнову удалить кошку и попугая из квартиры, взыскать 10 тысяч рублей морального вреда и государственную пошлину в 600 рублей. объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на слова истца, его семья купила две комнаты в квартире. Ответчице принадлежит третья комната, в которой живут кошка и попугай, однако, по словам истца, женщина "осуществляет уход" за животными в местах общего пользования. При этом дети истца должны соблюдать рекомендации медиков, в том числе - не контактировать с животными и птицами.

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