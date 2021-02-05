Почему владельцев увеселительных заведений в Алматы не могут оштрафовать на 230 МРП

Приложение zakon.kz
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Мониторинговыми группами выявлены 11 таких объектов.
Заместитель главного государственного санитарного врача Алматы Садвакас Байгабулов озвучил, что в ходе рейдов мониторинговыми группами выявляются также и другие "новшества" среди нарушителей ограничительных карантинных требований в Алматы, сообщает zakon.kz.
Одними из таких "новшеств" среди нарушителей карантина являются физические лица, которые от себя открывают (задействуют) объекты в сфере МСБ рестораны, бары и компьютерные клубы без оформления юридического лица или ИП.
Так, мониторинговыми группами выявлены 11 таких объектов:
Всех указанных физических лиц за нарушения карантина, в части эксплуатации объектов в запрещенное время или запрета их деятельности в период карантина, привлекли к штрафу 30 МРП, однако в случае их регистрации в качестве юридического лица или ИП, то штраф составлял для каждого 230 МРП. О масштабах подобных "новшеств" можно только предполагать.
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