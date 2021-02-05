Чудом остались живы: на двух детей упал кирпич в Нур-Султане

По словам матери, это произошло 30 января 2020 года в 13:00.

В соцсетях появилось видео, как в сантиметре от голов маленьких детей падает кирпич, передает zakon.kz.

"Никакого падения кирпича не было и угрозы жизни жильцам нет". Такой ответ был от КСК Аль-Фараби, 23 в службу 109 на мое обращение №4654530. Мне пришлось запросить видеонаблюдение, чтобы доказать, что нам на голову буквально упал кирпич, - опубликована жалоба жительницы столицы в паблике zhaloby_astana в Instagram.

По ее словам, 30 января 2020 года в 13:00 она с детьми возвращались домой.

Старшая дочь Мария 8 лет и средняя Катюша 5 лет пришли к дому раньше, так как мы с годовалым сыночком задержались на стоянке посмотреть собачку. Возможно, это было наше спасение с Илюшей и кирпич не упал нам на голову. У Катюши тоже, как оказалось, есть ангел-хранитель, который не дал ей спуститься на ступеньку ниже. На видео видно, как дети хотели спуститься к кошке. Страшно представить, что могла быть трагедия. Но наше КСК ничем не взять. С их приходом дом стал разрушаться, работы никакие не проводятся. У нас подъезд всю зиму не моется. Руководство КСК относятся ко всему халатно и безответственно. Прошу помощи у соответствующих уполномоченных органов, кто может проверки проверку по КСК. А также проследить, чтобы были проведены все ремонтные работы, - заключила жительница Нур-Султана.

Фото: instagram/@zhaloby_astana

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