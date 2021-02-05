Замначальника колонии в Караганде обещал заключенной свободу за 3 миллиона тенге

За эти деньги заключенной должны были заменить реальный срок на условный.

Сотрудник женской колонии обещал свободу заключенной за 3 миллиона тенге, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", "билет на свободу" обещал осужденной сотрудник женской колонии в Караганде. Подполковник юстиции заверил женщину, что имеет связи в вышестоящих органах. За свою услугу запросил 3 миллиона тенге. Якобы за эти деньги заключенной должны были заменить реальный срок на условный. Нужную сумму быстро собрали родственники, но арестантка на свободу так и не вышла. Тогда близкие обратились в антикоррупционную службу. В итоге работник колонии был арестован. Суд признал его виновным в мошенничестве и подстрекательстве к взятке. Его так же лишили всех званий.

Отмечается, что мужчина себя виновным не признал.

По указанным статьям назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности. Заместитель начальника учреждения обещал осужденной помочь выйти на свободу условно-досрочно. Он обманным путем просто завладел деньгами и каким-либо способом повлиять не мог. Разрешает этот вопрос только суд по представлению или ходатайству осужденных. судья, координатор по СМИ Казыбекбийского районного суда Караганды Саян Аккожин

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