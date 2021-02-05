Миллионные убытки могут понести продавцы строительного рынка в Нур-Султане

Причина - отключение электроснабжения.

Продавцы строительного рынка остались без света, передает zakon.kz.

Как сообщает Первый канал Евразия, причиной стало отключение электроснабжения. Уже четвертые сутки люди пытаются спасти свой товар и поддержать бизнес в непригодных для работы условиях.

Краска, лак, эмульсия - все это стройматериалы, не продукты, но они тоже портятся при низкой температуре. На рынке нет тепла и света. Поставщик остановил подачу энергии, из-за чего продавцы даже не могут отрезать нужную для покупателя длину металла или галтелей. Люди подсчитывают убытки.

У меня 150, у соседей 150, у другой соседки на 200 тысяч. У нас эмульсия, шпаклевки, то, что замерзает. Третьи сутки мы в неведении, от чего нас отключили от электросети? У нас замерзает все. Мы же не железные, мы ходим все на улице, мерзнем. продавец Сауле Нурмакова

Отмечается, что вместе с рынком пострадали еще семь предприятий. Собственного трансформатора у них нет, поэтому электроэнергию получают от частника. Хозяин сменился, новый заявил о долге в 12 млн тенге.

Был поставлен вопрос: "Дайте расшифровку этих 12 млн, откуда они вышли? По годам, по каждому предприятию дайте". Но этот расчет нам до сих пор предоставить не могут. юрист администрации рынка Марат Нурмагамбетов

Сообщается, что из восьми потребителей шесть уже переподписали договор. Два крупных не готовы заплатить по 4 млн без гарантий.

Например, мы согласны, заплатим. Но если он продаст предприятие? Нет никаких гарантий, и вообще ни в одном документе не предусмотрено, что эти долги закроются. главный энергетик логистической компании Абильхан Отепбаев

Руководитель предприятия-поставщика Константин отметил, что трансформатор частный, а значит, хозяин решает, кому и сколько платить. При этом отказался документально подтвердить сумму долга.

На совещании присутствовали представители "Энергосбыта" и "Астана АРЭК". Там более сложная ситуация, ее подтвердили. "Докажите-покажите, мы будем бастовать". Я не вижу в этом смысла. Если акимат или еще кто-то готов заплатить за них, то я не готов. директор предприятия-поставщика электроэнергии Константин

В свою очередь в акимате отметили, что потребителям предложили три варианта выхода из ситуации.

Первый – провести собственную линию электропередачи. Однако обойдется такая роскошь в более чем 100 млн тенге. Второй – найти новую точку подключения, искать другого поставщика. И третий – заплатить. Кстати, общая сумма долга другая.

Долг, накопившийся за предыдущий период эксплуатации, составляет около 6 млн тенге. Большая часть составляющей – это потери. руководитель отдела электроснабжения городского управления топливно-энергетического комплекса Сагындык Шорманов

Как отмечается, стороны не могут договориться, и пока они готовятся к суду, продавцы продолжают терять прибыль.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!