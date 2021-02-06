Причину замедления темпов распространения COVID-19 в мире назвали в ВОЗ

По словам эксперта организации, необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно.

Всемирная организация здравоохранения наблюдает сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в мире, однако важно сохранять бдительность и продолжать соблюдать меры, введенные для борьбы с пандемией. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения. Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи, - отметила она в пятницу на брифинге.

Она подчеркнула, что "вакцины также играют свою роль, однако это не значит, что данные меры можно отменять".

Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно, - заключила эксперт ВОЗ.

2 февраля ВОЗ сообщила, что зарегистрировала 444,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это один из самых минимальных показателей с начала текущего года. Меньше было выявлено лишь 26 января (424,2 тыс.). Максимум этого года - 870,8 тыс. случаев - был зафиксирован 10 января.

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