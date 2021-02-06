Финансовую пирамиду выявили в Карагандинской области

Подозреваемая задержана, ею оказалась 24-летняя жительница Усть-Каменогорска.

С начала января в отдел полиции Сатпаева стали поступать заявления от граждан, ставших жертвой мошенников, передает zakon.kz.

Злоумышленница через приложение связывалась с потерпевшими и предлагала им вложиться в сверхприбыльный бизнес. Причем отдача была быстрой – сегодня отдаешь, например, 10 тыс. тенге, а уже завтра получаешь 20 тыс. тенге чистой прибыли. Такая неестественная доходность только привлекала наивных граждан. (...) Одни перечисляли аферистке 100-200 тыс. тенге, другие – 500-700 тыс. А одна жительница Сатпаева рискнула всеми своими сбережениями, отдав шарлатанке 2 млн 700 тыс. тенге. пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области

В ведомстве отметили, что люди обратились в полицию лишь тогда, когда поняли, что их обманули.

Было возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Правоохранители начали расследование и скоро установили личность аферистки – ею оказалась 24-летняя девушка, жительница Усть-Каменогорска. Она была задержана сотрудниками криминальной полиции, - проинформировали в ДП.

В ходе досудебного следствия выяснилось, что злоумышленница причастна к 18 фактам мошенничества, которая она совершала по одной и той же схеме.

Причем на ее удочку попались не только жители Сатпаева, но и Нур-Султана. Приблизительная общая сумма ущерба, которая нанесла аферистка – около 10 млн тенге, - уточнили в пресс-службе.

Полицейские предупреждают, если гражданин стал жертвой интернет-мошенников, то ему необходимо обращаться в правоохранительные органы по месту жительства для проведения необходимых проверок и возбуждения уголовного дела, а чтобы не попадать в такие ситуации - не совершать в интернете сомнительные сделки. Обещание высокой доходности за короткое время – первый признак финансовой пирамиды.

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