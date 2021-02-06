Почему фермеры массово режут скот в ЗКО

Причина - нехватка кормов.

ЧС может возникнуть в одном из районов Западного Казахстана, где катастрофически не хватает кормов для скота. Из-за засухи фермеры не смогли заготовить нужные объемы сена. Теперь животных кормить нечем. Крестьяне вынуждены уничтожать поголовье, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", летом Жангалинский район накрыла засуха. Зимой местным животноводам теперь нечем кормить скот. Они смогли заготовить только 60% от необходимого объема кормов. Фермер Кадыр Имашев переживает за судьбу своих коров, овец и баранов. Из-за нехватки сена, животных, скорее всего, придется резать.

У нас в районе нет воды, поэтому мы не могли собрать необходимый запас сена. Я не мог запастись сеном даже на 6 голов скота. Взял только 6 рулонов. И сейчас зима еще не закончилась, а скот кормить уже нечем. житель Жангалинского района Кадыр Имашев

В акимате проблему признают. По словам чиновников, сена не хватает в пяти округах. Там, где раньше росла густая трава - теперь голая земля. Власти вынуждены закупать корма в других районах области.

Хотим сохранить все поголовье скота и не допустить ЧС. Мы согласовали этот вопрос с акиматом области и выделили на эти цели деньги из бюджета. Из-за засухи, которая продолжается уже 3-й год подряд, у нас в районе нет сена. Поэтому мы вынуждены покупать корм в других районах области. аким Жангалинского района Наурызбай Карагойшин

По словам акима района, на эти цели из местного бюджета выделено 14 млн тенге. На эти деньги нанимают транспорт, привозят сено и продают его сельчанам по сниженной стоимости.

Официально у нас не зарегистрировано падежа скота из-за нехватки сена в Жангалинском районе, но проблема дефицита кормов в районе действительно есть. 2 200 рулонов сена и 62 тонны зерна в район на сегодня доставлено. пресс-секретарь департамента сельского хозяйства ЗКО Нургуль Муканова

Согласно отчету чиновников областного департамента сельского хозяйства, в регионе на 103% выполнен план по заготовке кормов, но животных этими цифрами не накормишь. Поэтому некоторые сельчане уже начали сдавать свой скот на убой.

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