Как быстро отрастить густые и здоровые волосы

По словам специалиста, в этом может помочь аюрведический массаж кожи головы.

Ускорить рост волос поможет аюрведический массаж кожи головы, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", аюрведический массаж был разработан более 3000 лет назад в Индии. В настоящее время техника становится все более популярной, так как считается, что она поможет ускорить рост волос. Так ли это, рассказала специалист Фарида Ирани.

Сначала она объяснила, что представляет собой эта техника. Так, аюрведический массаж также известен как Абхьянга. Он подразумевает использование травяных масел, которые втирают в кожу.

Цель этой процедуры – вывести токсины. Как правило, массаж начинают с кожи головы, но на этом он не заканчивается. Его делают на все тело. После процедуры необходимо обязательно принять душ, чтобы смыть все вышедшие шлаки.

Ирани подчеркнула, что традиционный аюрведический массаж трудно сделать в домашних условиях. Ведь его часто выполняют в четыре руки. Также он предполагает нахождение после процедуры в паровой кабине.

Пар, создаваемый лечебными травяными отварами, проходит через поры. И оставшиеся в организме токсины выходят в процессе потоотделения, - сказала специалист.

Говоря о пользе массажа для роста волос, Ирани подтвердила, что он поможет шевелюре стать более густой и ухоженной. Это обеспечивается за счет улучшения кровообращения. При этом, по словам специалиста, от человека к человеку результат будет отличаться.

Сделать аюрведический массаж только для кожи головы при этом возможно и дома. Для этого необходимо начать массировать голову с родничка, постепенно двигаясь к затылку. После масло следует оставить примерно на два часа, в идеале – на ночь, после чего его стоит смыть шампунем.

Также Ирани предостерегла от распространенной ошибки, которую делают люди при массаже головы. По словам специалиста, индийская техника не предполагает горизонтального положения тела. Массируя голову, необходимо сидеть на стуле с прямой спиной, сказала она.

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