Врач-дерматолог развеяла популярные мифы о косметологии

Различные заблуждения в области косметологии появляются с геометрической прогрессией.

Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова развеяла популярные мифы о косметологии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ФАН.

Крем против морщин

Маркетинг в мире косметологии зашел очень далеко. Теперь на каждой баночке с кремом можно встретить довольно убедительные надписи, которые уверяют, что после использования этого средства, кожа будет, как "новая". Однако, эксперт, уверяет, что это не так.

Уходовые средства и средства неинвазивные, которые мы не колем, а только наносим на кожу, только увлажняют верхний роговой слой кожи. Больше ничего они не делают, — безапелляционно заявила эксперт.

Так что верить заманчивым надписям на коробочках, пожалуй, не стоит.

Акне появляется из-за проблем с желудком

Многие пациенты полагают, что высыпания на коже — акне появляются из-за проблем с желудком. По мнению Татьяны Егоровой, первый врач, к которому нужно идти — это гинеколог-эндокринолог.

Проблема акне – это в восьмидесяти процентах случаев проблема половых гормонов. В двадцати процентах — это проблема повышенной чувствительности рецепторов тестостерона. И буквально один или три пациента выпадает на питание. От питания акне не появляется практически никогда, — отмечает врач-дерматолог.

Мгновенный результат

Многие представительницы прекрасного пола полагают, что одной процедуры или одного похода к специалисту достаточно, чтобы вернуть красоту и молодость коже. Однако это не так.

Первый миф в косметологии — это то, что можно сделать что-то одно и будет ощутимый и заметный эффект. Такого, увы, не бывает, — заявил эксперт.

Для существенного результата обязательно нужно консультация косметолога и курс процедур, который постепенно, поэтапно будет работать на улучшение состояния кожи.

В косметологии важен возраст

Все косметологические процедуры делаются по показаниям. Нет какой-то определенной возрастной границы, когда можно начинать пользоваться услугами специалиста.

Даже в 16 лет могут быть, к примеру, заломы на лбу и в принципе Botox в небольших количествах уже можно делать, потому что к 18-ти годам заломы будут сформированы, и они уже никуда не денутся, — говорит дерматолог.

Если вовремя не начать следить за состоянием кожи, то в последствии могут потребоваться более серьезные процедуры. Например, глубокая шлифовка. Поэтому всегда нужно действовать по показаниям.

Филлер и "ботокс" одно и тоже

"Филлер" и botox, по словам врача-дерматолога Егоровой, стали процедурами, которые чаще всего вводят ее пациенток в заблуждение. Однако их путать категорически нельзя.

Это две разные процедуры. Это все равно что сравнивать, что вкуснее, красное или квадратное. Филлеры решают одни проблемы, botox решает другие проблемы. Эти две вещи сравнивать нельзя. В основном пациентки заблуждаются на эту тему, — говорит специалист.

Botox — на всю жизньЧто касается препарата botox, то и здесь многие дамы заблуждаются. На самом деле, привычное в народе название является наименованием бренда-производителя. А вот само действующее средство называется ботулотоксин.

Многие полагают, что после первой процедуры препарат придется колоть всегда и со временем кожа будет становится хуже. Во-первых, хуже не будет, да и колоть его всегда не нужно. Это индивидуальный запрос человека. Будет либо лучше, но хуже не будет однозначно, — объясняет косметолог.

Мезотерапия и биоревитализация против морщин

Мезотерапия и биоревитализация направлены на улучшение качества кожи. Именно поэтому эти процедуры не совсем про борьбу с морщинами.

Они безусловно убирают сетку мелких морщин, но тем не менее проблему глубоких и мимических морщин они не решают, — говорит дерматолог.Биоревитализация увлажняет кожу

Сам по себе биоревитализант, по словам Татьяны Егоровой, содержит в себе гиалоурановую кислоту. Однако, чтобы получить пользу от процедуры, следует придерживаться главного правила.

Гиалуроновая кислота тянет на себя воду. Чтобы достичь положительного эффекта, человек должен пить воду в достаточном количестве. В противном случае будет наоборот отрицательный эффект. Гиалуроновая кислота подтянет воду из глубины, будет обезвоживание дермы и эффект будет хуже, — отмечает косметолог.

Нужно делать хоть что-то

Татьяна Егорова также рекомендует обращаться к специалистам, если не беспокоят проблемы с кожей. Внимание лицу лишним не бывает.

Если кожа нормально секретирует, то можно в принципе ничего не делать до 25-ти лет. Стареть мы начинаем после этого возраста. Чуть медленнее начинает вырабатываться коллаген и эластин. Можно просто делать стимулирующие процедуры, — рекомендует эксперт.

Современная косметология шагнула далеко вперед в своем развитии. На сегодняшний день специалисты готовы предложить огромный ассортимент услуг. Но если кожа нормальная, а проблем никаких нет, то делать ничего не нужно. Бывает, что и в 40 лет женщины не нуждаются в косметических процедурах благодаря хорошей генетике.

Косметология — это очень субъективное понятие, если человек не испытывает четкий запрос на косметологию, значит не надо делать ничего. Я люблю говорить, если не знаешь, что делать, не делай ничего, — заключила косметолог.

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