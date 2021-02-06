Сестре президента Кыргызстана, осужденной за отмывание денег и мошенничество, отменили приговор

Верховный суд Кыргызстана отменил приговор сестре президента Райкуль Жапаровой, осужденной за мошенничество и отмывание денег.

В Кыргызстане Верховный суд отменил обвинительный приговор сестре президента Садыра Жапарова Райкуль Жапаровой, которой суд заочно назначил 10 лет колонии по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и злоупотреблениями полномочиями, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Зулушев отметил, что суд отменил решение 25 января.

Мера пресечения тоже изменена. Ранее ее объявили в розыск. У меня нет с собой постановления суда. Считаю, если отменили решение, значит, уже нет необходимости в экстрадиции Райкуль Жапаровой. генпрокурор Курманкул Зулушев

В Верховном суде рассказали, что дело передано в Генпрокуратуру для досудебного производства "по вновь открывшимся обстоятельствам". Об этом ходатайствовали адвокаты осужденной.

Напомним, что сестра Садыра Жапарова и глава "Инвестбанка "Иссык-Куль" Райкуль Жапарова была приговорена к 10 годам лишения свободы по обвинению в отмывании незаконных доходов. Потерпевшие сообщили, что накануне приговора она сбежала из страны. Позже стало известно, что Райкуль Жапарова попросила политическое убежище в Польше.

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