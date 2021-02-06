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О паводках предупредили в ДЧС Алматы

Фото: ДЧС Алматы 6 февраля 2021, 10:24

В период подготовки к паводкам необходимо принять заблаговременные меры.

В связи с прогнозом положительного температурного фона и выпадения смешанных осадков в период с 6 по 8 февраля на прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъема уровней воды на реках. Об этом сообщили в ДЧС Алматы, передает zakon.kz.

В этой связи, в период подготовки к паводкам необходимо принять заблаговременные меры:

- не засорять арыки и водопропускные трубы, расположенные вблизи домов, своевременно прочищать их;

- подготовить инертный материал и мешкотару для обваловки придомовой территории;

- не допускать детей к водоемам без надзора, предупредить их об опасности нахождения на льду при вскрытии водоемов, нахождении на обрывистых и подмытых берегах.

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