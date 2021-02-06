Еще одна область Казахстана вышла из "красной" зоны по коронавирусу

СКО вышла из "красной" зоны по коронавирусу.

Северо-Казахстанская область вышла из "красной" зоны по коронавирусу в "желтую", сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 февраля 2021 года:

В "красной" зоне: Акмолинская, Павлодарская области. ⠀В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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